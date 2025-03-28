Лариса Долина вернула московскую квартиру, на которую покушались мошенники

Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования народной артистки России Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры в столице.

Как сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной.

В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано.

Напомним, скандал разгорелся в августе 2024 года, когда под давлением аферистов произошла сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках, примерная стоимость которой составляет 150 млн рублей. Тогда народная артистка подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые предположительно находятся на территории Украины.

Москва, Светлана Антонова

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