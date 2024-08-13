Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой украинских мошенников

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые предположительно находятся на территории Украины. «В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», – пояснила певица в своем телеграм-канале.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», – отметила Долина.

«В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу», – добавила артистка.

Как пишет телеграм-канал Shot, под давлением аферистов произошла сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках, примерная стоимость которой составляет 150 млн рублей, но, как отмечается в публикации, певица продала ее примерно за 110 млн. После сделки вырученные от продажи деньги, утекли в руки неизвестных, а к самой квартире заявились пятеро «новых владельцев», которых задержала полиция.

Москва, Елена Володина

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