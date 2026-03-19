российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2026, 18:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В московском банке прогремел взрыв: подозреваемый задержан

В Москве задержан подозреваемый, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве. ЧП произошло в столичном Россельхозбанке.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своих соцсетях.

Согласно предварительной информации, которую приводит ТАСС, взрыв по указанию мошенников с Украины устроил подросток, он пострадал и был госпитализирован.

Согласно данным источника РИА «Новости», предварительно произошел хлопок с последующим пожаром банкомата на площади два квадратных метра.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,