В московском банке прогремел взрыв: подозреваемый задержан

В Москве задержан подозреваемый, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве. ЧП произошло в столичном Россельхозбанке.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своих соцсетях.

Согласно предварительной информации, которую приводит ТАСС, взрыв по указанию мошенников с Украины устроил подросток, он пострадал и был госпитализирован.

Согласно данным источника РИА «Новости», предварительно произошел хлопок с последующим пожаром банкомата на площади два квадратных метра.

Москва, Анастасия Смирнова

