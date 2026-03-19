СК: подросток в Москве облил банкомат бензином и совершил поджог

В Москве возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий 15-летнего подростка в отделении банка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег. В настоящее время в связи с получением ожогов он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В СК отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / ЧП в Москве

В московском банке прогремел взрыв: подозреваемый задержан / Перцовый газ и молоток: в Москве телефонные «кураторы» организовали покушение на убийство женщину-«иноагента» / СК: взрыв в Москве устроил 22-летний житель Удмуртии / В Москве раскрыта преступная группа, легализовавшая более 53 тысяч мигрантов / Экс-депутат Мосгордумы внесен в список террористов и экстремистов / Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Сулейманова / СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького / В Подмосковье обнаружен мертвым гендиректор АО «НПК «Химпроминжиниринг»

