СК: подросток в Москве облил банкомат бензином и совершил поджог

В Москве возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий 15-летнего подростка в отделении банка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег. В настоящее время в связи с получением ожогов он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В СК отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского.

Москва, Анастасия Смирнова

