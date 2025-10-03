Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Сулейманова

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражду миллиардера Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в совершении тяжких преступлений.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, бизнесмен арестован на два месяца. Сулейманов подозревается в убийствах, совершенных много лет назад. Одной из его возможных жертв называют экс-главу Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля, который погиб в 2004 году.

Москва, Анастасия Смирнова

