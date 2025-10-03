Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по делу об убийстве

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его подозревают в убийстве (статья 105 к РФ). Речь идет о преступлении, совершенном много лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В операции по задержанию Сулейманова участвовали сотрудники МВД и ФСБ. Уголовное дело в отношении миллиардера расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Отмечается, что Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 году являлись бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел».

Телеграм-каналы Baza и SHOT пишут, что Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Baza напоминает, что киллер выстрелил в Таля четыре раза, когда тот утром выходил из дома на Басманной улице. Потерпевшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

В то же время SHOT отмечает, что Сулейманова также проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году. Его тело с 25-ю ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома.

Москва, Наталья Петрова

