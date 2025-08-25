российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 19:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москвич стал фигурантом уголовного дела за насмешки над блокадниками Ленинграда

Двадцатилетнему жителю Москвы предъявлено обвинение в реабилитации нацизма после публичных насмешек в адрес блокадников Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, не позднее 5 августа фигурант разместил видеозапись, которая содержит информацию об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / ЧП в Москве

МВД объявило в розыск блогера-соблазнителя Алекса Лесли / Владелец и директор ФК «Торпедо Москва» попались на подкупе судьи / Инцидент с задержанием блогера у Ярославского вокзала в Москве вылился в уголовное дело / В Москве предотвращен теракт по заданию украинских спецслужб / В Москве арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве против участников СВО / В Москве загорелся банный комплекс / Совесть замучила: москвич сознался в убийстве 12-летней давности / Ударил головой и туловищем о стену и пол: СК настаивает на аресте москвича, избившего до смерти внука-младенца

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,