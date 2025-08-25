Москвич стал фигурантом уголовного дела за насмешки над блокадниками Ленинграда

Двадцатилетнему жителю Москвы предъявлено обвинение в реабилитации нацизма после публичных насмешек в адрес блокадников Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, не позднее 5 августа фигурант разместил видеозапись, которая содержит информацию об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео некоего блогера, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea.

Москва, Анастасия Смирнова

