В Москве за крупное мошенничество задержан директор одного из ведущих театров

В Москве задержан бывший директор одного из ведущих театров столицы по подозрению в крупном мошенничестве. Обь этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не раскрыв имени фигуранта и название театра.

Предварительно установлено, что директор культурного учреждения совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы.

«Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению», – пояснила Волк.

По ее словам, на основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube