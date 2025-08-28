российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 августа 2025, 18:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве за крупное мошенничество задержан директор одного из ведущих театров

В Москве задержан бывший директор одного из ведущих театров столицы по подозрению в крупном мошенничестве. Обь этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не раскрыв имени фигуранта и название театра.

Предварительно установлено, что директор культурного учреждения совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы.

«Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению», – пояснила Волк.

По ее словам, на основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / ЧП в Москве

Москвич стал фигурантом уголовного дела за насмешки над блокадниками Ленинграда / МВД объявило в розыск блогера-соблазнителя Алекса Лесли / Владелец и директор ФК «Торпедо Москва» попались на подкупе судьи / Инцидент с задержанием блогера у Ярославского вокзала в Москве вылился в уголовное дело / В Москве предотвращен теракт по заданию украинских спецслужб / В Москве арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве против участников СВО / В Москве загорелся банный комплекс / Совесть замучила: москвич сознался в убийстве 12-летней давности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Москве,