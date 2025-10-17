Экс-депутат Мосгордумы внесен в список террористов и экстремистов

Бывший депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Максим Круглов* внесен в список террористов и экстремистов в России. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.
Экс-парламентарий является фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в интернете под видом достоверной информации. Политик был арестован до 29 ноября.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Москва, Анастасия Смирнова
