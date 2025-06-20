Владелец и директор ФК «Торпедо Москва» попались на подкупе судьи

Сотрудники полиции задержали директора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» Леонида Соболева, который является владельцем футбольного клуба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, против футбольных функционеров возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. «Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока», – уточнили Волк.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр. Задержанным предъявлено обвинение.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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