В Москве задержан мужчина, ранивший ножом 11-месячного ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в подъезде жилого дома на лестничной площадке размахивал ножом и ранил 11-месячного ребенка. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета (СК) России.

«Зафиксирована информация о происшествии на лестничной площадке: мужчина в ходе конфликта с двумя женщинами размахивал ножом, в результате чего телесные повреждения получил 11‑месячный ребенок одной из участниц инцидента. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома», – говорится в канале ведомства в «Максе».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Личность фигуранта установлена. Проводятся следственные действия», – отметили в столичном СК.

Москва, Анастасия Смирнова

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