Перцовый газ и молоток: в Москве телефонные «кураторы» организовали покушение на убийство женщину-«иноагента»

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство женщины. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, по подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя москвичка, которую телефонные кураторы убедили ликвидировать якобы иностранного агента.

По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников, убедивших ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина. Дверь открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Москва, Анастасия Смирнова

СК: взрыв в Москве устроил 22-летний житель Удмуртии / В Москве раскрыта преступная группа, легализовавшая более 53 тысяч мигрантов / Экс-депутат Мосгордумы внесен в список террористов и экстремистов / Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Сулейманова / СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького / В Подмосковье обнаружен мертвым гендиректор АО «НПК «Химпроминжиниринг» / В Москве вынесен приговор по делу о массовом отравлении шаурмой в 2023 году / В Москве за крупное мошенничество задержан директор одного из ведущих театров

