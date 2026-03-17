Перцовый газ и молоток: в Москве телефонные «кураторы» организовали покушение на убийство женщину-«иноагента»

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство женщины. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, по подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя москвичка, которую телефонные кураторы убедили ликвидировать якобы иностранного агента.

По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников, убедивших ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина. Дверь открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Москва, Анастасия Смирнова

