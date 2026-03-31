В Москве задержан подросток за поджог автозаправки

В Москве сотрудник полиции задержали подростка 2010 года рождения, который подозревается в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предварительно установлено, что несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги.

За четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По имеющейся информации, он совершил преступление под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / ЧП в Москве

СК: подросток в Москве облил банкомат бензином и совершил поджог / В московском банке прогремел взрыв: подозреваемый задержан / Перцовый газ и молоток: в Москве телефонные «кураторы» организовали покушение на убийство женщину-«иноагента» / СК: взрыв в Москве устроил 22-летний житель Удмуртии / В Москве раскрыта преступная группа, легализовавшая более 53 тысяч мигрантов / Экс-депутат Мосгордумы внесен в список террористов и экстремистов / Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Сулейманова / СМИ: Кехман уволен с поста гендиректора МХАТ имени Горького

