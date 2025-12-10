российское информационное агентство 18+

Среда, 10 декабря 2025, 20:42 мск

В Москве раскрыта преступная группа, легализовавшая более 53 тысяч мигрантов

В московском регионе задержаны и арестованы 12 участников преступной группы, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов через оформление фиктивных трудовых договоров. По данным регионального управления ФСБ, таким образом были легализованы 53 197 иностранных граждан.

Установлено, что одним из организаторов канала незаконной миграции является уроженец Одессы, 1988 г. р., у которого в ходе обыска обнаружены паспорта Болгарии и Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу.

Все иностранцы, получившие поддельные документы, установлены и будут выдворены из РФ с последующим закрытием въезда в страну.

Москва, Анастасия Смирнова

