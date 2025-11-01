Из России выдворят более 4,3 тысячи мигрантов, находившихся в Подмосковье

Из России выдворят более 4,3 тысячи мигрантов, которые были выявлены во время оперативно-профилактической операции полиции «Нелегал-2025». Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, суды уже вынесли необходимые решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.

Петрова уточнила, что по результатам обоих этапов операции было пресечено 15705 правонарушений. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ составлено более 10 тысяч административных протоколов. При это было выявлено более 2,1 тысячи случаев незаконной трудовой деятельности.

Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

