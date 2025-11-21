российское информационное агентство 18+

В Петербурге раскрыли схему по легализации трех тысяч мигрантов

В Петербурге задержали организаторов схемы по легализации трех тысяч мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм, а также гражданина одного из государств Средней Азии по подозрению в организации незаконной миграции», – говорится в сообщении.

Иностранец искал соотечественников, которые находились в России нелегально и хотели узаконить свое пребывание. За 5-7 тысяч рублей он предлагал оформить регистрацию в хостелах Невского района. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей. Компании его сообщника выступали принимающей стороной.

«Однако фактически мигранты в этих хостелах не проживали. Свою трудовую деятельность они осуществляли в учреждениях общественного питания, доставки, на строительных объектах или в службе такси. По имеющимся данным, таким образом было легализовано порядка трех тысяч иностранцев», – отметила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2. ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Один из фигурантов заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

