Из Москвы и за пределы России выдворят 2,7 тысячи мигрантов

В Москве в отношении 2,7 тысячи иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы РФ, в том числе свыше 1,3 тысяч помещены в Центр временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В ходе профилактической операции более 8,3 тысяч мигрантов привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и выезда, 1,3 тысяч – за несоблюдение правил пребывания. При этом выявлено 155 лиц, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, из них: 21– в федеральном и 134 в международном розыске.

«В форме принудительного перемещения через государственную границу выдворено 803 приезжих, депортировано – 43. Кроме того, 6 тысячам иностранных граждан был запрещен въезд в Россию», – уточняется в сообщении столичной полиции.

В период проведения мероприятия «Нелегал-2025» возбуждено 717 уголовных дел, в том числе за организацию незаконной миграции, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Москва, Анастасия Смирнова

