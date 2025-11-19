Обвиняемую в организации нелегальной миграции россиянку депортировали из Вьетнама

Из Вьетнама депортировали гражданку России, которая организовала поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год специалист центра сотрудничества московского вуза организовала незаконный въезд в Россию иностранных граждан. Она брала взятки за оформление фиктивных документов для получения учебных виз, но фактически мигранты никакого обучения не проходили.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 322.1 и частью пятой статьи 290 УК РФ. В апреле этого года Таганским районным судом г. Москвы вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Женщина сбежала и была объявлена в международный розыск. Найти преступницу удалось по каналам Интерпола. Сегодня ее депортировали из Ханоя в Москву.

Москва, Зоя Осколкова

