российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 ноября 2025, 10:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Обвиняемую в организации нелегальной миграции россиянку депортировали из Вьетнама

Из Вьетнама депортировали гражданку России, которая организовала поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год специалист центра сотрудничества московского вуза организовала незаконный въезд в Россию иностранных граждан. Она брала взятки за оформление фиктивных документов для получения учебных виз, но фактически мигранты никакого обучения не проходили.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 322.1 и частью пятой статьи 290 УК РФ. В апреле этого года Таганским районным судом г. Москвы вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Женщина сбежала и была объявлена в международный розыск. Найти преступницу удалось по каналам Интерпола. Сегодня ее депортировали из Ханоя в Москву.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

Из Москвы и за пределы России выдворят 2,7 тысячи мигрантов / Из России выдворят более 4,3 тысячи мигрантов, находившихся в Подмосковье / Полиция задержала пять фигурантов по делу о незаконной миграции 3 тысяч иностранцев / В Москве выявили типографию по производству поддельных документов мигрантам / Премьер Испании предрек стагнацию в Европе без притока иммигрантов / МВД раскрыло число нелегальных мигрантов в России / Десятки обысков и 10 задержанных: в Питере раскрыт масштабный канал нелегальной миграции через кадровое агентство / С 11 сентября мигрантов-нелегалов начнут выдворять из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция,