Спецслужбы выявили крупный канал нелегальной миграции через Россию в Европу

В России задержали участников преступной группы, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в преступной схеме приглашающая сторона не выполняла обязанностей, предусмотренных законодательством, поэтому мигранты могли бесконтрольно перемещаться по территории страны.

«В период с 2024 года злоумышленниками по указанной схеме было легализовано более 2000 граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, извлечен преступный доход в размере не менее 500 миллионов рублей», – отметили в ФСБ.

По данным правоохранителей, арестованы организатор незаконной деятельности и 20 участников. В ходе оперативных мероприятий на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, допрошены более 100 человек.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

