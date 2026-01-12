российское информационное агентство 18+

В Санкт-Петербурге через частный вуз легализовали более 500 мигрантов

В Санкт-Петербурге раскрыли схему легализации мигрантов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемые подыскивали иностранцев, желавших продлить срок пребывания в России, предлагали им оформить учебные визы без фактического обучения в вузе, а также незаконно ставили на миграционный учет.

«По такой схеме в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья», – говорится в сообщении. По данным следствия, доход от преступной деятельности превысил 40 млн рублей. Деньги легализовывали через фиктивные финансовые операции.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все фиктивные учебные визы были аннулированы, а иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Нелегальная миграция

