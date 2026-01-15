В России увеличили количество пунктов миграционного контроля

Министерство внутренних дел России наращивает количество пунктов миграционного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По поручению Президента Российской Федерации уже создано 18 пунктов миграционного контроля, 17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и один – на железнодорожном пункте пропуска «Аксарайский» в Астраханской области. Они служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Вовк подчеркнула, что новые пункты являются еще одним инструментом для исполнения принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативного закрытия им въезда в Россию.

«Обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в нашу страну», – отметила официальный представитель МВД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube