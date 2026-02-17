Спецслужбы задержали организатора незаконной миграции из Латинской Америки

Российские спецслужбы задержали организатора нелегальной миграции из Латинской Америки и стран ближнего зарубежья. Подозреваемый фиктивно устраивал иностранцев на работу и присваивал их зарплату.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Преступная группа занималась изготовлением поддельных миграционных документов. «Основной фигурант – организатор, вводил иностранных граждан в заблуждение и, пользуясь их неосведомленностью в вопросах российского миграционного законодательства, занимался фиктивным трудоустройством иностранцев и присваивал их заработную плату», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений»). Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.

