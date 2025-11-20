МВД: из России депортируют более 19 тысяч мигрантов

По итогам полицейской операции «Нелегал-2025» из России будет депортировано более 19 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в ходе профилактических мероприятий выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания мигрантов на территории России.

«Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», – уточнила Волк в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МВД России обратила внимание, что в ходе операции возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи – по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера.

Выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске, отметила Волк.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube