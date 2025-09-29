В Москве выявили типографию по производству поддельных документов мигрантам

В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной типографии, где изготавливали поддельные документы для мигрантов. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители провели «проверочную закупку», в рамках которой был задержан курьер, передававший клиентам поддельные миграционные документы. Через него удалось выявить нелегальную мини-типографию.

В арендованной квартире второй соучастник преступления изготавливал бланки. На месте изъяли более 50 фиктивных документов, в том числе водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты.

Третий фигурант продавал готовые документы в павильоне на рынке.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции.

Москва, Зоя Осколкова

