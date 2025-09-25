Премьер Испании предрек стагнацию в Европе без притока иммигрантов

Отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Если мы не будем пускать иммигрантов, то в будущем Европа столкнется со стагнацией. У нас не будет ресурсов для роста», – заявил Санчес в интервью агентству Bloomberg.

По словам испанского премьера, в некоторых ключевых секторах экономики, таких как строительство, агропромышленность, система соцобеспечения и сфера туризма, доля мигрантов среди работников составляет до 20-30%.

Санчес подчеркнул важность поддержки легальной иммиграции, заявив, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев, 94% которых прибыли в страну на законных основаниях. Основная масса мигрантов прибывает в Испанию из стран Латинской Америки, Северной Африки, а также из США.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

