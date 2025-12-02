Задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини свидетельствует о серьезной коррупционной проблеме в ЕС. Об это заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии ТАСС.
«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по «коррупционным трубам» в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и [происходит] у всех на виду. Любая международная проблема – повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», – подчеркнула Захарова.
«При этом (в Брюсселе) свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», – констатировала официальный представитель МИД России.
Ранее сообщалось, что Могерини задержана по делу о мошенничестве и сговоре при проведении тендеров.
Москва, Анастасия Смирнова
