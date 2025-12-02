российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025

Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини арестована по делу о мошенничестве

Бывшая глава евродипломатии и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини задержана по делу о мошенничестве. Об этом сообщает агентство France Press. Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. Газета Le Soir уточняет, что Могерини находится под стражей.

Кроме того, по данным СМИ, задержан бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино. С июля 2025 года он курировал отношения ЕС с Ближним Востоком, Северной Африкой и странами Персидского залива.

Ранее бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей в Брюсселе по делу о мошенничестве и сговоре при проведении тендеров. Также следственные действия прошли в Колледже Европы в Брюгге и несколько частных резиденциях, сообщает Euractiv.

Расследование касается нецелевого использования средств ЕС, выделенных на программу обучения дипломатов. Отмечалось, что по этому делу задержаны три человека, которых подозревают в мошенничестве при осуществлении государственных закупок, коррупции и преступном конфликте интересов.

Брюссель, Наталья Петрова

