Главу Сакского района Крыма поймали на взятке в 2 млн рублей

Правоохранители задержали главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева. Об этом сообщил глава Крыма Аксенов.

По его словам, 27 ноября чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов рублей.

Как уточнил глава РК, операцию провели сотрудники регионального управления МВД. Он выразил благодарность министру МВД Алексею Дмитриеву и всему силовому блоку республики за скоординированную и слаженную работу в ходе задержания.

Аксенов подчеркнул, что любым проявлениям коррупции не может быть никакого оправдания. «Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», – отметил он.

Симферополь, Наталья Петрова

