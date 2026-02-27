Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по делу о взятках на 29 миллионов

Зампредседателя правления компании «Газпром нефть» Антон Джалябов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на сумму более 29 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, топ-менеджер подозревается в двух эпизодах получения взятки в 2020-2021 годах от руководителей подрядных организаций. Речь идет о 28 млн рублей, на которые была приобретена квартира в Сочи в жилом комплексе «Актер Гэлакси», а также о взятке в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей. В этот период Джалябов возглавлял филиал «Газпром инвест Надым».

«Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», – сказал источник агентства.

Дальнейшие следственные действия с Джалябовым будут проводиться в Москве, после чего ему изберут меру пресечения. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым» в 2020-2021 годах, затем был гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск» и занимал должность главного инженера «Газпром нефти». С апреля 2024 года он стал заместителем председателя правления компании.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

