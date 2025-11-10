Депутат Госдумы от «ЕР» Вороновский подозревается во взяточничестве

Стали известны новые подробности скандала вокруг депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского. Как сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, Отари Аршба, речь идет о получении взяток.

По его словам, комиссия поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

«В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться еще раз в Государственную думу для принятия решения по существу», – цитирует Аршбу РИА «Новости».

Глава думской комиссии добавил, что Вороновский считает подозрения во взяточничестве «постыдным для себя» и будет стараться доказать обратное.

На прошлой неделе в нижнюю палату российского парламента поступило представление Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о лишении неприкосновенности Вороновского.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

