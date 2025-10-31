Генпрокуратура просит снять неприкосновенность с депутата Госдумы от «Единой России»

В нижнюю палату российского парламента поступило представление Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского от партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы.

Вороновский был избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

В соответствии с регламентом спикер нижней палаты Вячеслав Володин направил документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Одновременно с этим дано поручение об ознакомлении всех парламентариев с представлением Генпрокурора.

Москва, Анастасия Смирнова

