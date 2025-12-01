Госдума готовится лишить полномочий депутата из «ЕР» Вороновского

Нижняя палата российского парламента может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского на ближайшем пленарном заседании 2 декабря.

В Госдуму уже внесено соотвествующее постановление и зарегистрировано в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Госдума согласилась лишить Вороновского неприкосновенности по представлению Генеральной прокуратуры в связи с подозрениями в получение взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо».

Вороновский был избран в Госдуму по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края от «Единой России», член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

Москва, Анастасия Смирнова

