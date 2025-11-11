Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Госдума на сегодняшнем заседании единогласно проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с депутата-единоросса Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Перед депутатами с докладом выступил Генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Напомним, 31 октября в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ о лишении неприкосновенности Вороновского.

Накануне думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, поддержала просьбу Генпрокуратуры и дала согласие на снятие с Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба. Он уточнил, что парламентарий подозревается во взяточничестве. По сведениям газеты «Коммерсант», Вороновского подозревают в получении взятки на сумму 25 млн рублей.

Руководитель думской комиссии добавил, что депутат считает подозрения во взяточничестве «постыдным для себя» и будет стараться доказать обратное.

Обновлено. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уточнил в своем телеграм-канале, что представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Вороновского было выдвинуто «в связи с подозрениями на получении взятки в особо крупном размере (25 млн рублей) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо».

«Эти сведения были представлены депутатам в выступлении нового генерального прокурора РФ Александра Гуцана и поддержаны комиссией Государственной думы», – добавил парламентарий. Он также отметил, что Вороновский сдал загранпаспорт, и заявил, выступая сегодня в Госдуме, что будет сотрудничать со следствием и «бороться за признание себя невиновным».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube