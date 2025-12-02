российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025, 17:19 мск

Госдума одобрила закон о бесплатном проживании и питании воспитанников интернатов в сфере искусств

Нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, который предполагает, что расходы за проживание и питание в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время финансирование расходов на питание и проживание в интернатах осуществляется за счет средств их родителей или внебюджетных средств образовательных организаций. Между тем, как считают авторы документа, взимание платы создает значительную финансовую нагрузку на семьи, особенно с невысоким доходом или многодетные, что может стать барьером для развития талантов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

