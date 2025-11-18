Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, документ предполагает, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей в месяц. Это решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек, а также повышению ряда социальных выплат.

Законопроект входит в бюджетный пакет и был рассмотрен одновременно с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы, который сегодня Госдума приняла во втором чтении.

Москва, Анастасия Смирнова

