Госдума прекратила полномочия депутата Вороновского, подозреваемого в получении взятки

Нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, который был избран по партийному списку от «Единой России». Парламентарий заподозрен в получении крупной взятки.

Ранее Госдума согласилась снять неприкосновенность с Вороновского и возбудить в его отношении уголовное дело в связи с представлением Генеральной прокуратуры. Депутат подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube