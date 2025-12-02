российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 декабря 2025, 17:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума прекратила полномочия депутата Вороновского, подозреваемого в получении взятки

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, который был избран по партийному списку от «Единой России». Парламентарий заподозрен в получении крупной взятки.

Ранее Госдума согласилась снять неприкосновенность с Вороновского и возбудить в его отношении уголовное дело в связи с представлением Генеральной прокуратуры. Депутат подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей в виде квартиры и услуг по ремонту в период работы в администрации Краснодарского края от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума одобрила закон о бесплатном проживании и питании воспитанников интернатов в сфере искусств / Госдума готовится лишить полномочий депутата из «ЕР» Вороновского / Володин: Госдума в приоритетном порядке примет законопроект о крестах на гербе РФ / Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ / В России будут отключать связь по запросу ФСБ / Госдума узаконила региональные ограничения на привлечение мигрантов / Пожизненно и без срока давности: Госдума поддержала жесткое наказание за терроризм и диверсии / Депутат Госдумы от «ЕР» Вороновский подозревается во взяточничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Госдума,