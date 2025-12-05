российское информационное агентство 18+

Пятница, 5 декабря 2025

Госдума и правительство прорабатывают варианты отсрочки от армии для выпускников колледжей

Нижняя палата российского парламента совместно с кабинетом министров прорабатывают возможность отсрочки от службы в армии для выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, предложения готовятся по поручению главы российского государства.

«Ждем сейчас предложения от правительства, чтобы решить на законодательном уровне эту задачу, поставленную главой государства. Выпускник, молодой парень, который получил востребованную специальность, должен отработать на предприятии хотя бы два года, чтобы закрепиться и получить уже профессиональные навыки на конкретном производстве», – пояснила Абрамченко в комментарии «Дума ТВ».

Вице-спикер Госдумы уточнила, что речь идет либо об отсрочке от службы в армии, либо альтернативной службе.

Москва, Анастасия Смирнова

