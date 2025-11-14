российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 16:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В России будут отключать связь по запросу ФСБ

Фото: Freepik

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает отключение связи по запросу Федеральной службы безопасности. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Поправки планируется внести в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума узаконила региональные ограничения на привлечение мигрантов / Пожизненно и без срока давности: Госдума поддержала жесткое наказание за терроризм и диверсии / Депутат Госдумы от «ЕР» Вороновский подозревается во взяточничестве / Госдума может рассмотреть вопрос о неприкосновенности депутата Вороновского 10 ноября / Генпрокуратура просит снять неприкосновенность с депутата Госдумы от «Единой России» / Госдума приняла во втором чтении законопроект о кадрах в здравоохранении / Закон о круглогодичном призыве в армию утвержден Госдумой / В России организаторов азартных игр обяжут предупреждать о рисках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Госдума, правительство РФ,