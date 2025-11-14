В России будут отключать связь по запросу ФСБ

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает отключение связи по запросу Федеральной службы безопасности. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Поправки планируется внести в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».

Москва, Анастасия Смирнова

