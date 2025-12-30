Депутаты Госдумы потребовали жесткий ответ на атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, подобное нельзя прощать.

«Депутаты Государственной Думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом!!! Прощать нельзя!», – подчеркнул он в своем канале в мессенджере МАХ.

Володин обратил внимание, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё, чтобы никакие договорённости об урегулировании конфликта не состоялись, а достигнутый прогресс в переговорах был сорван.

«Вчера в ночи он сказал, что уйдёт со своей должности, как только закончатся боевые действия на Украине. Вдумайтесь в смысл: чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли. Для него военные действия – единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза», – констатировал спикер Госдумы.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что ВСУ использовали для атаки на государственную резиденцию президента РФ в ночь на 29 декабря 91 беспилотник. Все они были сбиты и нейтрализованы без последствий на земле. По словам министра, такие действия украинской стороны скажутся на переговорном треке российской стороны. Также он предупредил, что Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены, добавил Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube