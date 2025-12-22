В Госдуме отказались от законодательного запрета соцсетей для детей и подростков

В Госдуме не прорабатывается идея запретить социальные сети для детей и подростков. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Никакие законодательные инициативы, подобные австралийским, в Госдуме сейчас не прорабатываются, и медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан», – подчеркнул он.

По словам парламентария, австралийский опыт ограничений очень неоднозначен. «Происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета – и это, на мой взгляд, намного опаснее», – пояснил Горелкин в своем телеграм-канале.

В то же время депутат обратил внимание, что во втором «антимошенническом» пакете законопроектов будет норма о «детских SIM-картах», благодаря чему родители получат возможность отслеживать интернет-трафик своих детей и самостоятельно блокировать те или иные ресурсы. «Я считаю такой подход намного более правильным, чем тотальный запрет на уровне всего государства», – отметил Горелкин.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube