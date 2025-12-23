Политологи составили рейтинг полезности депутатов Госдумы

Политологи оценили работу депутатов Госдумы по итогам осенней сессии и составили рейтинг полезности парламентариев. В тройку лидеров попали глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, а также Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству.

КПДГД (Коэффициент Полезности Депутатов Госдумы) оценивает работу парламентариев по четырем ключевым критериям: активность в законотворчестве, народное голосование (поддержка избирателей), медийность (упоминания в СМИ) и экспертная оценка (работа в регионах). Исследование по итогам осенней сессии проводилось с июля по декабрь 2025 года.

Спикер Госдумы не участвует в рейтинге. «Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций», – отмечают авторы исследования.

В первую десятку рейтинга помимо Макарова, Яровой и Крашенинникова вошли Дмитрий Гусев, Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Евгений Попов, Вячеслав Никонов, Виктор Водолацкий, Петр Толстой. На последнем 432-м месте оказался Александр Воробьев («Справедливая Россия»).

На протяжении нескольких сезонов список самых эффективных парламентариев возглавлял Андрей Картаполов, в этот раз он оказался на 12-м месте. Ирина Яровая стабильно входит в десятку лучших, в этом рейтинге она поднялась с пятой строчки на вторую. Павел Крашенинников сохранил свою позицию относительно предыдущих результатов исследования.

Согласно результатам народного голосования, в тройке самых полезных депутатов оказались Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Занко. В категории активности в законотворчестве лидируют Ярослав Нилов, Андрей Кузнецов и Владимир Сысоев. По упоминаниям в СМИ список возглавляют Нилов, Анатолий Аксаков и Борис Чернышов. По итогам экспертной оценки лучшими стали Крашенинников, Кузнецова и Макаров.

Большинство попавших в топ-50 парламентариев – представители «Единой России» (34 депутата). Кроме того, в списке доминирует возрастная группа 50-70 лет, что, по мнению авторов исследования, указывает на важность опыта и стажа в законодательной эффективности.

Политологи отметили сбалансированность показателей у лидеров: «Депутаты с наивысшим интегральным индексом демонстрируют сильные позиции не только по оценке экспертов, но и по индексу народного голосования и цитируемости. Это говорит об их признании как в профессиональной среде, так и в публичном поле».

Москва, Зоя Осколкова

