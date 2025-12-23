В России резко повысили штрафы за навязывание товаров и услуг

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который значительно увеличивает штрафы за принудительное навязывание гражданам дополнительных платных товаров, работ или услуг.

Соответствующие поправки внесены в КоАП. Согласно новому закону, штраф для должностных лиц и предпринимателей составит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей); для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей).

Это решение направлено на защиту прав потребителей от действий недобросовестных продавцов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в апреле Госдума приняла закон о запрете навязывания дополнительных услуг. Согласно документу, любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено. Закон вступил в силу в сентябре.

Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг, указывает Володин.

Москва, Наталья Петрова

