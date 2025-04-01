Госдума окончательно одобрила закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей», которые предполагают запрет на навязывания россиянам дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ вводит комплекс мер, среди которых:

продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя, а также вводится запрет на их навязывание до заключения договора;

предоставляется право гражданам потребовать возврат денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, такое заявление подлежит удовлетворению в течение трех дней;

исключается проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражение его продавцом за потребителя;

запрещено допускать условия, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат», – подчеркивал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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