Путин назначил первое заседание новой Госдумы

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября в 10:00. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции РФ постановляю: созвать первое заседание Государственной думы Федерального Собрания РФ девятого созыва 30 сентября 2026 года в 10 часов», – указано в тексте документа.

Согласно статьи 99 Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но глава государства может созвать депутатов ранее этого срока.

Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту парламентарий. На первом заседании депутаты должны утвердить структуру и состав комитетов и комиссий, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов и комиссий. Накануне «Единая Россия» определилась с кандидатами на руководящие должности в Госдуме и в комитетах. По предложению Владимира Путина на пост председателя нижней палаты российского парламента выдвинут Вячеслав Володин. В новом созыве планируется сформировать 35 комитетов, 20 из которых должны возглавить представители ЕР, сообщил 24 сентября председатель ЕР Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

Центризбирком России 25 сентября утвердил результаты выборов в новую Госдуму. «Единая Россия» получила 349 мест, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Один мандат достался партии «Родина», еще четыре – самовыдвиженцам.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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