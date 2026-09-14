«Ночь выборов. Госдума – 2026»: в Москве состоится уникальный политический марафон

20 сентября в Москве в двенадцатый раз пройдет Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов». В этом году главной темой экспертной площадки станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

На одной площадке соберутся представители политических партий, политологи, социологи, политические консультанты, военные корреспонденты, общественные деятели, представители системы общественного наблюдения, журналисты и блогеры. К работе площадки онлайн подключатся регионы России.

«Ночь выборов остается главной экспертной политической площадкой. Именно здесь собираются различные политические силы, российские и международные эксперты. Каждый получает слово, здесь можно честно и достоверно говорить обо всем. Наша цель – в экспертных дискуссиях прийти к истине и донести ее до широкой аудитории», – сказала председатель оргкомитета «Ночи выборов», политконсультант и эксперт по коммуникациям Алена Август.

В центре экспертных дискуссий в этом году будут темы, напрямую связанные с выборами и новым политическим циклом. В рамках марафона запланированы круглые столы с дискуссиями о стратегиях избирательной кампании, выборах в период информационного противостояния, работе наблюдательского корпуса и первых итогах голосования.

На площадке «Ночи выборов. Госдума – 2026» будет представлена выставка работ победителей проекта «Время смыслов». Проект посвящен возрождению российского плакатного искусства и через современные художественные образы отражает актуальную общественную повестку.

«Главной темой «Ночи выборов» будет оценка того, что происходило во время избирательной кампании, как это повлияет на дальнейшую жизнь страны, какие политические тренды мы смогли уловить в этом избирательном цикле и как это повлияет на наше будущее», – сказала Алена Август.

Особое место в программе «Ночи выборов» займет тема общественного наблюдения. Исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков сообщил, что общественным контролем будут охвачены все избирательные участки, которые откроются в дни голосования.

За три летних месяца в регионах прошло более 2600 обучающих мероприятий, в ходе которых подготовили более 116 тысяч общественных наблюдателей. Около 26% наблюдательского корпуса составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

«Для нас важны факты, статистика, проверенные данные, борьба с искажениями и манипуляциями. Этим мы будем активно заниматься в круглосуточном режиме в дни голосования и, конечно, делиться самой актуальной информацией на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов»», – подчеркнул Алексей Песков.

По его словам, в дни голосования будут работать Ситуационный центр Общественной палаты России и Экспертный центр НОМ. Информация от наблюдателей будет собираться и проверяться в режиме реального времени, а на площадке «Ночи выборов» представят не только статистику, но и реальные фотографии, видеоматериалы, мнения наблюдателей и данные о выявленных и решенных проблемах.

Региональные онлайн-включения станут одной из постоянных частей марафона. Отдельные подключения запланированы со штабами общественного наблюдения Общественной палаты Москвы и Общественной палаты Российской Федерации.

Отдельный блок будет посвящен политическим партиям. В финальной части марафона состоятся брифинг и выступления их представителей, которые смогут прокомментировать ход кампании, дать первые оценки результатам голосования и представить позицию своих партий. В программе предусмотрено участие представителей как парламентских, так и непарламентских партий.

Большой экспертной темой станет дискуссия о первых итогах выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Политологи, социологи и политические консультанты проанализируют результаты партий и кандидатов, изменения политического ландшафта и возможные контуры нового политического цикла.

«Ночь выборов. Госдума – 2026» пройдет 20 сентября с 15:00 до 00:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Программа и подробная информация о марафоне на сайте: ночьвыборов.рф

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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