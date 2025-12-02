Лантратова представила законодательные инициативы о противодействии информационным атакам на детей

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова представила ряд законодательных инициатив, которые призваны остановить информационные атаки на российских детей через интернет, мессенджеры и видеоигры. По ее оценке, нынешняя система лишь «работает по хвостам», нужно выстроить проактивную защиту.

В частности, как пояснила парламентарий, предлагается обязать платформы самостоятельно мониторить и вычищать материалы, дискредитирующие традиционные ценности. При этом важно ввести уголовную ответственность за вербовку подростков и вовлечение их в азартные игры, а также проводить обязательную государственную экспертизу всех игрушек и игр на деструктивное влияние.

«Сегодня недружественные страны используют цифровое пространство как мощный инструмент мировоззренческого влияния. С помощью интернета можно легко переформатировать сознание молодых людей», – констатировала Лантратова.

Депутат обратила внимание, что, согласно выводам экспертов, дети начинают активно пользоваться интернетом уже в младшей школе и даже раньше. При этом 41% молодежи предпочитают визуальные медиа (ТВ, видео, игры), 35% – редко или вообще не берут в руки книги, а поведение, усвоенное в виртуальной среде, переносится в реальность.

Парламентарий сообщила, что все предложения, прозвучавшие на круглом столе в Госдуме «Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования», будут вынесены на Совет законодателей 16 декабря для оперативной проработки.

«Перед нами стоит историческая задача – оградить детей от целенаправленного разрушения их психики и системы ценностей и одновременно дать им яркую, позитивную, сильную альтернативу – наши книги, наши игры, наши фильмы, наших героев. Мы должны действовать быстро, решительно и, самое главное, сообща», – заключила Лантратова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

