Володин: Госдума в приоритетном порядке примет законопроект о крестах на гербе РФ

Нижняя палата российского парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, в котором будет закреплено наличие крестов над коронами и державой в официальном описании государственного герба РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что по этому поводу поступило большое количество обращений.
Документ, авторами которого выступили 412 депутатов, уже направлен в профильный Комитет по государственному строительству и законодательству.
«Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе», – отметил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.
