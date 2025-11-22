российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 21:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Володин: Госдума в приоритетном порядке примет законопроект о крестах на гербе РФ

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, в котором будет закреплено наличие крестов над коронами и державой в официальном описании государственного герба РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что по этому поводу поступило большое количество обращений.

Документ, авторами которого выступили 412 депутатов, уже направлен в профильный Комитет по государственному строительству и законодательству.

«Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе», – отметил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ / В России будут отключать связь по запросу ФСБ / Госдума узаконила региональные ограничения на привлечение мигрантов / Пожизненно и без срока давности: Госдума поддержала жесткое наказание за терроризм и диверсии / Депутат Госдумы от «ЕР» Вороновский подозревается во взяточничестве / Госдума может рассмотреть вопрос о неприкосновенности депутата Вороновского 10 ноября / Генпрокуратура просит снять неприкосновенность с депутата Госдумы от «Единой России» / Госдума приняла во втором чтении законопроект о кадрах в здравоохранении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,