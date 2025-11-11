Пожизненно и без срока давности: Госдума поддержала жесткое наказание за терроризм и диверсии

Нижняя палата российского парламента единогласно одобрила закон, который предполагает пожизненное лишение свободы за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, изменения внесены в Уголовный кодекс РФ, согласно которым:

За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;

отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления;

за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такое решение «исключительно в интересах граждан нашей страны, ее безопасности», делая тем самым «все для защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии».

Москва, Анастасия Смирнова

