Вторник, 11 ноября 2025, 17:10 мск

Пожизненно и без срока давности: Госдума поддержала жесткое наказание за терроризм и диверсии

Нижняя палата российского парламента единогласно одобрила закон, который предполагает пожизненное лишение свободы за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, изменения внесены в Уголовный кодекс РФ, согласно которым:

  • За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;
  • отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
  • ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;
  • вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
  • устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления;
  • за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, будет предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такое решение «исключительно в интересах граждан нашей страны, ее безопасности», делая тем самым «все для защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии».

Москва, Анастасия Смирнова

Госдума

