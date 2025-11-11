Госдума узаконила региональные ограничения на привлечение мигрантов

Депутаты Госдумы поддержали закон, который устраняет правовую неопределенность при прекращении трудовых договоров с иностранными работниками в случае введения дополнительных ограничений на привлечение мигрантов, которые вводят региональные власти.

Как пояснила пресс-служба нижней палаты парламента, в настоящее время регионы РФ могут вводить лимиты на привлечение иностранных работников. В таких случаях работодатели обязаны сокращать численность мигрантов, в противном случае им грозит административная ответственность.

Однако ограничения не являлись законным основанием для прекращения трудового договора. Это создавало для работодателей риск судебного разбирательства. Принятым законом данный пробел устраняется. Соответствующие дополнения вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

