
Четверг, 20 ноября 2025, 18:15 мск

Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятках против судьи воронежского арбитража Мальцевой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, которая подозревается в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным ведомства, Мальцева в декабре 2021 года получила от своего знакомого – арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в крупном размере в сумме 250 тысяч рублей за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика», сохранение активов Общества и принятие в дальнейшем решений в пользу взяткодателя.

Кроме того, как выяснило следствие, в период с 2022 по 2023 год Мальцева получила от Коликова взятку в особо крупном размере – 4,5 млн рублей – для оплаты части стоимости приобретаемой ей квартиры.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц – отмену результатов торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве», – пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей готовится 24-27 ноября рассмотреть вопрос о согласии на возбуждение дел против шести судей. В списке подозреваемых, который приводило агентство ТАСС, судья Мальцева отсутствала.

Москва, Анастасия Смирнова

